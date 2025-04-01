Правительство внесло изменения в правила дорожного движения, в соответствии с которыми мопеды и мотоциклы получили право ездить по полосе, отведенной для общественного транспорта.

Об этом по итогам сегодняшнего заседания Кабинета министров сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, право не распространяется на мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски и трехколесные транспортные средства.

"Внесены изменения в правила дорожного движения. Дано право проезда мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) по полосе для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств. Соответственно, уточнено содержание информационно-указательных знаков 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", - написал Мельничук.

В январе Кабинет министров разрешил водителям не сообщать в полицию о ДТП, если в нем пострадали только транспортные средства.

А осенью в Верховную Раду поступил проект закона, в котором предлагается отбирать водительские права у тех, кто повторно нарушил правила обгона и проезда перекрестка.