Состояние президента США Дональда Трампа за год увеличилось более чем в два раза. Текущая стоимость его активов составляет 5,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает журнал Forbes.

Издание пишет, что глава Белого дома нарастил стоимость активов за счет "своих ярых последователей".

"Сначала Трамп продал акции своей убыточной платформы социальных сетей, оставив себе долю, стоящую примерно столько же, сколько вся его недвижимость вместе взятая. Затем он продвинул свои криптовалютные предложения, что добавило сотни миллионов ликвидности. Быть королем выгодно", - сказано в материале журнала.

Самый дорогой актив руспубликанца - компания Trump Media and Technology Group. Ее стоимость оценивают в 2,6 миллиарда долларов. В 2024 году она принесла убыток в 401 миллион долларов.

Активы Трампа в недвижимости оцениваются еще в 1,1 миллиарда долларов.

Ранее Forbes обновил свой традиционный рейтинг самых богатых людей мира. В нем видно, что у трех богатейших людей Украины - Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Петра Порошенко - состояния в 2025 году превысили довоенный уровень 2021 года.

А год назад журнал сообщал, что в России стало больше долларовых миллиардеров.