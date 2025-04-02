Друг погибшего у фуникулера в Киеве 16-летнего подростка Максима Матерухина дал в суде показания против сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого подозревают в убийстве юноши. По словам несовершеннолетнего свидетеля, пьяный Косов сам приставал к компании молодых людей и его никто не провоцировал на агрессию.

Об этом сообщает в Фейсбуке общественный деятель и ветеран Олег Симороз.

Свидетель находился с Матерухиным в фуникулере.

"Подростки ехали вечером в вагоне фуникулера. Из другой части к ним начал приставать бухой сотрудник УГО Артем Косов, который перед этим получал замечания от людей за нецензурные крики. Косов обратился к Максиму: "Ты собираешься отдавать долг Родине?" Парень немного испугался и спокойно ответил: "Придет время, отдам". Это разозлило Косова, и он уже прямо сказал: "Ты не выйдешь у меня отсюда". Максим еще более испуганно сказал: "Мы ведь ничего не сделали вам и даже не говорили с вами". Все свидетели сказали, как один отметили, что подростки никого не обижали, не матерились и просто говорили друг с другом. Вагон остановился на верхней станции. Косов вышел из выхода вагона и побежал к Максиму, взял ребенка двумя руками и бросил в большое стекло вестибюля. Ушиб головой. Стекло разрезало жизненно важные артерии в области шеи", - написал Симороз.

Напомним, убийство произошло 7 апреля прошлого года. Мы приводили первые подробности ЧП на фуникулере.

Вскоре девушка из компании погибшего раскрыла подробности конфликта. Она тоже заявила, что подростки вели себя тихо и никак не могли спровоцировать Косова.

В ГБР признали, что убийца в момент ЧП был пьян и под воздействием наркотиков.