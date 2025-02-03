Подозреваемый в убийстве сотрудника ТЦК в Пирятине Полтавской области рассказал, почему убил его.

Подозреваемый Вадим Кузуб на суде по мере пресечения признал вину и рассказал, что помогал родственнику гражданской жены убежать от ТЦК. По словам подозреваемого, он хотел напугать военных, но это ему не удалось, и тогда он выстрелил. По словам Кузуба, он надеялся, что только ранил военного, а не убил.

Кузуб заключен под стражу до 1 апреля без права на залог.

Другому подозреваемому, бежавшему от ТЦК Евгению Щербаку, суд должен избрать меру пресечения после Кузуба. Его подозревают в препятствовании деятельности ВСУ.

Напомним, на днях на заправке в Пирятине Полтавской области застрелили сотрудника военкомата, который транспортировал мобилизованных в часть.

Нардеп Марьяна Безуглая прокомментировала расстрел военкома в Полтавской области и назвала его "следствием действий ТЦК".

Также мы писали, что военкома из Львовской области сильно избили гражданские, которых он хотел увести в ТЦК.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.