Евросоюзу нужно создать свою альтернативу Visa, Mastercard и другим иностранным платёжным системам.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью ирландской радиопрограмме "Шоу Пэта Кенни", выходящей в эфире станции Newstalk.

"Когда вы платите - в интернет-магазине, картой или телефоном - вы всегда полагаетесь на неевропейскую инфраструктуру. Visa, Mastercard, PayPal, Alipay - откуда они? Либо из США, либо из Китая. Вся инфраструктура, обеспечивающая платежи, не европейская", - сказала Лагард.

Она добавила, что эти компании работают в соответствии с европейским законодательствам, но "на всякий случай" Брюсселю всё равно следует "убедиться, что существует европейская альтернатива", поскольку "никогда не знаешь, что может произойти".

Глава ЕЦБ также считает, что Европа "не должна исключительно сосредотачиваться на том, что происходит по ту сторону Атлантики".

"Нам следует опираться на собственные силы и восстанавливать степень независимости, которой сейчас не хватает", - отмтетила она.

Речь, по словам Лагард, идет не только о финансах, но также об обороне и торговле. Она призвала к укреплению внутреннего европейского рынка капитала, созданию единого надзора и устранению барьеров, мешающих экономическому росту.

Ранее немецкий политик Фридрих Мерц призывал Европу к "независимости" от США и допустил снижение роли НАТО на континенте.

Вообще после прихода к власти Дональда Трампа одной из главных тем в Европе стало перевооружение и избавление от зависимости в военной сфере от США. Теперь, как видно, там заговорили и о независимости финансовой.