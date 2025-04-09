Тринадцатилетний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку россиянину и фотографироваться с ним на пьедестале, а просто ушел.

Соответствующее видео опубликовали телеграм-каналы.

Это произошло на молодежных соревнованиях в Мексике. 13-летний Евгений Мельник из Киева, представитель клуба Shogun, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 45 кг среди юношей 12-13 лет. Для юного спортсмена это стало первой наградой такого уровня.

Россиянин Игорь Григорьев выступал под нейтральным флагом. Он занял первое место в турнире. Серебряным призером стал Абдулла Албиши из Саудовской Аравии.

Ранее мы рассказывали, что Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после боя после того как украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Сообщалось, что рукопожатие между спортсменами по окончании поединка заменят приветствием на расстоянии.

Также мы писали, что украинских шахматистов призвали воздержаться от рукопожатий и фото с российскими и белорусскими спортсменами.

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