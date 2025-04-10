Государственное бюро расследований задержало 11 полицейских Бучанского райуправления полиции и Управления уголовного розыска по Киевской области по подозрению в системных вымогательствах денег со стороны наркозависимых.

Об этом сообщает военнослужащий 46-й бригады Сергей Лукашов, ранее возглавлявший Каменский райотдел полиции.

По версии следствия, группировку создал Колодий В.В., старший оперуполномоченный ГУНП в Киевской области, а исполнителями привлек других правоохранителей Бучанского управления.

"В период с сентября 2024 года по март 2025 года созданная Колодием В.В. и Ситюком Р.М. преступная организация под их общим руководством совершила ряд тяжких преступлений, связанных с превышением власти, совершенных работниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием, лишением человека свободы, заведомо незаконным задержанием и просьбой предоставить и получением неправомерной выгоды должностным лицом на территории Киевской области", - сообщает Лукашов.

В частности, полицейские за полгода незаконно задержали 15 наркозависимых, вымогая у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Колодия и Ситюка уже отправили под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом, а еще троих - под ночной домашний арест. Насчет остальных решение еще ожидается.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции уже подтвердил информацию, не называя фамилий.

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