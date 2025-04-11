При крушении вертолета в Нью-Йорке погиб Августин Эскобар, руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens.

Об этом пишет CNN.

Также погибла его семья, которая приехала из Испании, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Всего погибли пять пассажиров - помимо Эскобара, его жена и трое детей. Шестой погибший - пилот.

Вертолет по неизвестным причинам потерял управление и упал в реку Гудзон.

По данным FlightRadar, перед крушением вертолет находился в воздухе 15 минут. Аналитики утверждают, что самолет взлетел с вертолетной площадки в центре Манхэттена.

Напомним, в феврале в Филадельфии разбился медицинский самолёт. На борту было шесть человек, среди них четыре члена экипажа, пациент-ребенок и сопровождающий пациента. При крушении борт врезался в жилые дома, которые загорелись.

Ранее в США пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете - трое военных. Катастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана недалеко от Вашингтона.