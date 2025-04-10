В Нью-Йорке в реку Гудзон упал вертолет, сообщает Associated Press.

На борту были, по разным данным, пять или шесть пассажиров, включая трех детей. Данные о погибших пока разнятся от одного до шести человек.

Перед падением вертолет потерял хвостовую балку и несущий винт. Опубликовано видео авиакатастрофы.

По данным ABC News, с 1977 года в результате крушений вертолетов в Нью-Йорке погибли не менее 32 человек. Последняя авария произошла в 2019 году, когда вертолет, использовавшийся для деловых поездок, врезался в крышу небоскреба на Манхэттене.

Напомним, что в январе в США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом. На борту были американские фигуристы российского происхождения.

По данным СМИ, военным вертолетом Black Hawk, врезавшимся в самолет в Вашингтоне, управляла трансгендер.