США не поедут на встречу "Большой двадцатки" в Южной Африке. Об этом заявил президент Дональд Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

"Как можно ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земель и геноцид являются главной темой разговора? Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются сообщать об этом. Соединенные Штаты остановили все взносы в Южную Африку. Хотим ли мы быть именно там для G20? Я так не думаю!", - написал американский президент.

Саммит группы лидеров стран G20 должен состояться в Йоханнесбурге 23-25 ноября.

Напомним, в феврале Трамп ввел санкции в отношении ЮАР за "дискриминацию африканеров на расовой почве" и отказ поддержки Израиля.

В постановлении отмечается, что Южная Африка заняла агрессивную позицию по отношению к Соединенным Штатам и их союзникам.

В марте дипломатическому представителю Южно-Африканской Республики Ибрагиму Расулу, который критиковал президента США, запретили въезд на территорию Соединенных Штатов.