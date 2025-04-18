Австрийский Raiffeisen Bank приостановил продажу своего российского подразделения на фоне переговоров РФ с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Это крупнейший западный банк, все еще ведущий бизнес в России, из-за чего находится под давлением властей США и ЕС.

Продажа изначально шла тяжело, а в сентябре акции дочернего предприятия еще и были заморожены российским судом, после чего в январе на банк наложили взыскание в размере 2 млрд. рублей убытков.

Тогда RBI заявил, что судебная тяжба заморозила передачу права собственности на акции в его российском подразделении, а уже в феврале решил и вовсе приостановить продажу, поскольку Москва и Вашингтон начали возобновлять политическое взаимодействие.

"Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и то, может ли измениться позиция США", - говорят источники.

В то же время, Raiffeisen отрицает, что решил уже не продавать свое российское подразделение из-за начавшегося диалога США и РФ.

"Процесс продажи не прекращался", - заявила группа СМИ.

Ранее СМИ писали, что мировые инвесторы скупают акции, имеющие хоть какое-то отношение к РФ, на фоне потепления отношений с США.

Напомним, с начала года российский рубль продемонстрировал самый сильный рост к доллару среди мировых валют.