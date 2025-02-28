Мировые инвесторы скупают акции, имеющие хоть какое-то отношение к РФ, на фоне потепления отношений с США и слухов, что уже через несколько недель откроются российские финансовые рынки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американский юрист по ценным бумагам Григорий Мариничев говорит, что клиенты со всего мира спрашивают его, как торговать на российских рынках, но через США это сделать нельзя из-за действующих санкций.

Поэтому многие обращаются к рынку Гонконга и скупают там акции United Co. Rusal International PJSC, российского алюминиевого гиганта, с такой скоростью, что в феврале его цена подскочила примерно на 75%.

В Вене они на 35% в этом году подняли акции Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с крупным дочерним предприятием в Москве. В Будапеште - акции OTP Bank Nyrt, который ведет операции в России, поднялись на 11%.

Такая же картина и на валютных рынках. Казахстан, крупный торговый партнер России, в этом месяце укрепил тенге примерно на 4% - один из самых больших приростов среди валют мира.

В основном заработать на РФ хотят хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы, говорит Мариничев.

Также инвесторы раскупают российские государственные облигации на аукционах на фоне переговоров США и РФ.