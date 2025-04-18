Американский миллиардер Илон Маск предлагает президенту США Дональду Трампу создать частную систему противоракетной обороны "по подписке". Она будет сбивать межконтинентальные ракеты еще в космосе.

SpaceX Илона Маска лидирует в тендерной гонке на создание противоракетного щита Трампа "Золотой купол". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Компания Маска сотрудничает с производителем программного обеспечения Palantir и производителем беспилотников Anduril в рамках тендера на строительство ключевых частей Golden Dome. Все три компании основаны предпринимателями, которые были основными политическими сторонниками Трампа.

Они уже представили свой проект Белому дому и Пентагону. Предлагают построить и запустить от 400 до более 1000 спутников, которые будут вращаться по всему миру для обнаружения ракет и отслеживания их перемещения. А отдельный флот из 200 ударных спутников, вооруженных ракетами или лазерами, затем сбивал бы эти ракеты.

При том SpaceX предлагает оказывать свои услуги в проекте "по подписке", чтобы правительство платило за доступ к технологии, а не владело системой напрямую. Это поможет обойти некоторые протоколы закупок Пентагона, что позволит развернуть систему быстрее. Но не все в Пентагоне поддерживают такую идею.

Ранее СМИ писали, что Трамп лично приказал отменить брифинг Пентагона, на котором Маску якобы должны были раскрыть секретные планы Вашингтона на случай конфликта с Китаем.