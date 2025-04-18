Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич пообещал, что после войны выйдет на сцену в Киеве, а перед россиянами выступать не хочет.

Об этом он заявил в Израиле мужчине по имени Михаил, который снимал его на видео.

Михаил на улице стал задавать Макаревичу разные вопросы.

Сначала он спросил, в силе ли остается обещание музыканта "дать бешеный концерт в Киеве" после заключения мирных соглашений. На это 71-летний деятель искусства ответил: "Я обещал дать бешеный концерт в Киеве, но о мирных соглашениях ничего не говорил".

"А если Россия выиграет, дадите в России концерт?" - задал следующий вопрос мужчина.

"В России не дам", - сказал Макаревич.

"Почему? Может быть, потому, что вам стыдно, что вы назвали российских зрителей подтявкивающим говном?" - поинтересовался мужчина.

"Именно поэтому я не хочу их видеть", - заявил певец.

В конце видео музыкант послал Михаила на три буквы.

В январе Макаревич заявил, что не помогает ВСУ, потому что не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, упала на Москву и убила его сына.

Напомним, еще в 2022 году в России составили список артистов, чьи выступления нежелательны на территории страны. В перечень попал и Макаревич.