Поддержавший ВСУ после вторжения России музыкант Макаревич отказался перечислять деньги украинским военным
Российский музыкант, певец, солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, поддержавший ранее Украину, не помогает ВСУ.
Об этом сам Макаревич заявил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.
"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но... Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например", – сказал артист.
Напомним, еще в 2022 году в России составили список артистов, чьи выступления нежелательны на территории страны. В перечень попал и Андрей Макаревич.
Также мы писали, что у Андрея Макаревича возникли проблемы с концертами в Казахстане после публичной поддержки Израиля.
Война в Украине идет 1069-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 января 2025 года в обновляемом онлайне.
Накануне в ВСУ прокомментировали ситуацию в Великой Новоселке Донецкой области. Утверждается, что населенный пункт не оккупирован российской армией. В 110-й ОМБр заявили, что угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новоселки нет, в поселке продолжаются бои. В РФ сообщали о полном захвате Великой Новоселки.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.