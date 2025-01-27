Российский музыкант, певец, солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, поддержавший ранее Украину, не помогает ВСУ.

Об этом сам Макаревич заявил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но... Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например", – сказал артист.

Напомним, еще в 2022 году в России составили список артистов, чьи выступления нежелательны на территории страны. В перечень попал и Андрей Макаревич.

Также мы писали, что у Андрея Макаревича возникли проблемы с концертами в Казахстане после публичной поддержки Израиля.

Война в Украине идет 1069-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ прокомментировали ситуацию в Великой Новоселке Донецкой области. Утверждается, что населенный пункт не оккупирован российской армией. В 110-й ОМБр заявили, что угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новоселки нет, в поселке продолжаются бои. В РФ сообщали о полном захвате Великой Новоселки.

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