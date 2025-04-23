Спустя 34 года после убийства звезды эстрады конца 1980-х - начала 1990-х Игоря Талькова Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор его бывшему концертному директору Валерию Шляфману.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие указало, что после совершения убийства Талькова Шляфман выехал в Израиль, где находится по настоящее время.

Суд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы и постановил отправить Шляфмана отбывать наказание в колонию общего режима. При этом судебные заседания проходили без участия Шляфмана.

Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Щекинского района Тульской области. С детства увлекался музыкой и самостоятельно освоил несколько инструментов.

В 1986 году переехал в Москву и присоединился к коллективу "Электроклуб". Широкую известность приобрел в 1987 году после исполнения песни "Чистые пруды".

Позже артист создал собственный музыкальный коллектив "Спасательный круг" и писал остросоциальные песни, среди которых "Россия", "Родина моя", "Кремлевская стена", а также лирические композиции. Кроме того, он успел сняться в двух фильмах: "Царь Иван Грозный" и "За последней чертой".

Его сын Игорь Тальков-младший тоже стал музыкантом.

Тальков был убит 6 октября 1991 года за кулисами концертного зала во дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге.

По материалам дела, между концертными директорами Талькова и певицы Азизы — Шляфманом и Игорем Малаховым — возник конфликт из-за очередности выступлений артистов. В ходе перепалки Малахов достал револьвер, который Шляфман вырвал из его рук. Производя выстрел, предположительно направленный в Малахова, Шляфман попал в Талькова. Артист скончался на месте. Ему было 34 года.

В 1993 году, после того как Шляфман скрылся от следствия, дело было приостановлено. Однако в 2018-м расследование возобновили.

В 2022-м бывшего концертного директора певца заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Два года спустя было объявлено о завершении расследования убийства Талькова.