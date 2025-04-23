Украинский военный взял в заложники владельца автомобиля на северо-востоке страны.

Об этом сообщает Полиция Сумской области на своей странице в Фейсбуке.

По информации правоохранителей, вечером 23 апреля в Сумской области неизвестный в камуфляжной форме захватил в заложники местного жителя, заставив его везти себя в Киев. Угрожая автоматом, нападавший произвёл несколько выстрелов в сторону водителя.

Менее чем через час после сообщения на линию "102" полицейские остановили автомобиль на трассе Сумы – Киев и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний военнослужащий из Киевской области.

К счастью, потерпевший не пострадал.

Ранее мы публиковали видео как в Буче Киевской области мужчина взорвал гранату в машине после отказа водителя отвезти его к границе с Беларусью.

"К 59-летнему водителю автомобиля "КИА" в машину сел неизвестный мужчина и угрожая гранатой потребовал отвезти его на границу с соседним государством. Водитель успел покинуть авто, неизвестный взорвал боеприпас и погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил", – сообщили правоохранители.

Напомним, полиция сообщала, что в Днепропетровской области неизвестный в балаклаве расстрелял из автомата машину на дороге.