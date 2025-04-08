Военнослужащий ВСУ Андрей Батюков после ракетного удара РФ по Кривому Рогу заявил, что не жалеет погибших мирных жителей и даже детей, если их родители – уклонисты.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда гибнет их какое-то количество я спрашиваю, у скольких из них отец или мать, муж или жена служит", – написал военный.

Пользователи задали вопрос, жалко ли ему детей.

"Если их родители уклонисты? Нет", – ответил Батюков.

Многие возмутились его заявлением.

"Что-то вас не туда занесло. Государство состоит из гражданского населения, обеспечивающего экономику и социальные программы, и военных, защищающих государство. Войска без гражданских не смогут существовать. И зачем воевать, за что конкретно, если не жалко гражданских? Противопоставление друг другу ни к чему хорошему не приведет", – написал один из комментаторов.

На это Батюков ответил: "Защита государства - обязанность каждого гражданина согласно Конституции. Я не вижу очередей в ТЦК уже 2 года. Поэтому армия защищает государство, а не вот это всё".

Ранее Андрей Батюков участвовал в местных выборах как кандидат от партии "Европейская солидарность". После поднявшегося скандала он записал видео, в котором заявил, что на данный момент он беспартийный и с "Европейской солидарностью" уже не связан.

Экс-депутат сравнил себя с Джоан Роулинг и Джони Деппом и заявил, что с обществом нужно разговаривать жёстко, потому что иначе оно будет содействовать уклонистам.

Ранее мы публиковали видео, на котором киевский депутат призвала депортировать в Украину всех уклонистов из-за границы.

А один из военкомов заявил, что уклонистам надо блокировать карты, мобильную связь и прочие услуги.