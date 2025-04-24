С июля напряжение в украинской электрической сети поднимут с 220 до 230 вольт.

Об этом сообщает на своем сайте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"В Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности, переход на номинальное напряжение 230/400 В. Одно из ключевых нововведений - установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В)", - говорится в сообщении.

Чиновники ожидают, что это снизит вероятность повреждения бытовой техники, потребность в использовании дополнительных защитных устройств, в частности, стабилизаторов, и будет способствовать повышению энергоэффективности, ведь электроприборы смогут работать в оптимальных условиях, без перегрузок и лишних потерь энергии.

Напомним, в конце марта народный депутат Богдан Кицак предрек, что по всей Украине воду будут подавать по графикам.

Также мы писали, что в прошлом году количество украинцев, имеющих долги за коммунальные услуги, с начала российского вторжения 2022 года выросло на 37%. Чаще всего украинцы не платили за отопление, водоснабжение и электроэнергию.