В канадском Ванкувере на уличном фестивале во время празднования филиппинского праздника Лапу-Лапу неизвестный протаранил толпу людей на внедорожнике.

Об этом сообщает Global News со ссылкой на источники.

В настоящее время известно о девяти погибших, среди них один ребенок.

30-летнего жителя Ванкувера и водителя черного внедорожника Audi удалось арестовать. Он пытался скрыться перед задержанием.

Мэр Ванкувера Кеннет Сим выразил соболезнования пострадавшим и их семьям. По его словам, город окажет необходимую поддержку. Также соболезнования выразили премьер-министр Канады Марк Карни.

Праздник Лапу-Лапу отмечается на Филиппинах ежегодно 27 апреля. Он посвящен победе вождя острова Мактан над испанцами в битве при Мактане 1521 года.

Напомним, во время проведения Мюнхенской конференции, в центре города 24-летний афганец, которому отказали в статусе беженца, въехал в толпу во время демонстрации на белом Mini Cooper. Пострадали 28 человек.

До этого в Новом Орлеане, что в американском штате Луизиана, грузовик на высокой скорости влетел в празднующую Новый год толпу. Затем водитель вышел из авто и открыл стрельбу.