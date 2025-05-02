Пользователи соцсетей активно публикуют и комментируют ролик со сравнением цен в сети АТБ в 2021 году и сейчас. Как следует из видео, продукты подорожали в среднем в два-три раза.

Ролик появился в ТикТоке.

Например, как показали его авторы, кофе "Якобс" 4 года назад стоил 39 грн 90 копеек, сейчас его цена составляет 149 грн 90 копеек со скидкой и 214 грн 90 копеек - без.

Другие сравнения:

консервированная скумбрия была 41 грн 20 коп., сейчас стоит 94 грн 40 коп.;

кусочек сыра "Сметанковый" от компании "Комо" был 33 грн 50 копеек, сейчас стоит 80 грн 90 коп.;

ликер "Шериданс" был 434 грн 50 копеек, сейчас стоит 875 грн;

упаковка масла "Ферма" массой 400 граммов и жирностью 73% была 69 грн 90 копеек, сейчас 235 грн 90 копеек;

бутылка пива "Корона" была 21 грн 90 копеек, сейчас 71 грн 50 копеек;

порционное мороженое "Каштан" было 9 грн 90 копеек, сейчас стоит 35 грн 90 копеек;

пачка макарон De Luxe была 23 грн 30 копеек, сейчас 53 грн 50 копеек;

подгузники стоили 174 грн 90 копеек, сейчас 309 грн 90 копеек (со скидкой, без - 374 грн 90 копеек).

Правда, в каталоге за 2021 год, с которым сравнивают нынешнюю стоимость товаров, цены указаны только со скидками, а в ролике некоторые товары со скидками, а некоторые - без них.

"Мы сравнили цены АТБ в 2021 и 2025 году. И чуть не упали! Что скажете? Зарплата у вас тоже выросла так как цены? Кто еще помнит, сколько это стоило раньше?" - обратились авторы ролика к подписчикам.

В комментариях люди жалуются на то, что их зарплаты остались прежними, винят в происходящем войну и действия власти.

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