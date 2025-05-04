"Волшебник из Омахи". Легендарный американский инвестор Уоррен Баффет уходит на пенсию
Легендарный американский инвестор Уоррен Баффет уходит на пенсию. Он решил оставить пост гендиректора инвестфонда Berkshire Hathaway, который занимал без малого 60 лет.
94-летний миллиардер заявил, что покинет пост до конца текущего года, а его преемником станет 62-летний Грег Абель - один из ключевых топ-менеджеров и ближайших соратников.
По информации Associated Press, заявление Баффета стало неожиданностью и вызвало волнение среди присутствующих. При этом Баффет остаётся акционером фонда.
Ранее миллиардер критиковал тарифную войну, которую развязал американский президент Дональд Трамп. Но связан ли с этим уход Баффета, не уточняется.
В инвестиционных кругах Баффета давно называют "оракулом" и "волшебником из Омахи" - за его выдающееся чутьё и многолетние успехи на финансовом рынке.
Напомним, накануне президентских выборов в США фонд Уоррена Баффета начал массово выводить деньги из акций крупных американских компаний в наличные.
А несколько лет назад холдинг Berkshire Hathaway продал все свои акции четырех авиакомпаний США.