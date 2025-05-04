Легендарный американский инвестор Уоррен Баффет уходит на пенсию. Он решил оставить пост гендиректора инвестфонда Berkshire Hathaway, который занимал без малого 60 лет.

94-летний миллиардер заявил, что покинет пост до конца текущего года, а его преемником станет 62-летний Грег Абель - один из ключевых топ-менеджеров и ближайших соратников.

По информации Associated Press, заявление Баффета стало неожиданностью и вызвало волнение среди присутствующих. При этом Баффет остаётся акционером фонда.

Ранее миллиардер критиковал тарифную войну, которую развязал американский президент Дональд Трамп. Но связан ли с этим уход Баффета, не уточняется.

В инвестиционных кругах Баффета давно называют "оракулом" и "волшебником из Омахи" - за его выдающееся чутьё и многолетние успехи на финансовом рынке.

Напомним, накануне президентских выборов в США фонд Уоррена Баффета начал массово выводить деньги из акций крупных американских компаний в наличные.

А несколько лет назад холдинг Berkshire Hathaway продал все свои акции четырех авиакомпаний США.