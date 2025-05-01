Американский миллиардер и глава Департамента эффективности госуправления США Илон Маск намекнул, что покидает Белый дом.

Об этом предприниматель заявил в Белом доме президенту США Дональду Трампу.

"Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вашим невероятным кабинетом, так что спасибо вам за все", - сказал Маск.

Трамп в свою очередь в ответ поблагодарил Маска за работу.

"Вы знаете, что можете оставаться столько, сколько захотите. Я думаю, он хочет вернуться домой к своим машинам. К вам относились несправедливо, но подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят вас, и вся эта комната может это очень решительно подтвердить. Вы действительно очень помогли", - заявил президент США.

The Wall Street Journal пишет об ухудшении позиций Маска в Tesla. По данным издания, около месяца назад, когда акции компании падали, а прибыль за первый квартал обвалилась на 71%, некоторые инвесторы были раздражены сосредоточенностью Маска на Белом доме, а совет директоров начал поиски нового генерального директора.

Члены совета директоров прямо сказали Маску, что ему нужно больше времени уделять Tesla и заявить об этом публично. Маск не стал возражать и заявил, что вскоре вернется к своей основной работе.

"Начиная со следующего месяца (мая - Ред.), я буду уделять гораздо больше времени Tesla", - сказал он на телефонной конференции.

Между тем в Tesla опровергают сообщение WSJ о поиске нового гендиректора вместо Илона Маска, который в последние месяцы больше работал в правительстве.

"Ранее сегодня в СМИ появилось ошибочное сообщение о том, что совет директоров Tesla обратился к рекрутинговым компаниям, чтобы начать поиск генерального директора компании. Это абсолютно не соответствует действительности (и об этом было сообщено СМИ до публикации сообщения). Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров полностью уверен в его способности продолжать реализацию захватывающего плана роста", - заявила глава совета директоров Tesla Робин Денхолм.

Сам Маск написал, что WSJ "дискредитирует журналистику", а статья является "грубейшим нарушением этики", поскольку не содержит опровержение от Tesla.

Ранее СМИ сообщали, что в конце мая истекает статус специального государственного служащего Маска, и он готов уйти, потому что "устал" от "атак политических левых".

Также не так давно Трамп говорил, что Маск ему вообще не нужен, а "просто нравится".