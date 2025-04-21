Бизнесмен Илон Маск готов покинуть должность в Департаменте эффективности правительства (DOGE) администрации Дональда Трампа, потому что устал от атак политических левых.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание сообщило, что точная дата ухода Маска пока неизвестна, однако ожидается, что его статус специального государственного служащего истечет в конце мая. Предприниматель считает, что его уход не уменьшит влияние или работу DOGE, поскольку члены этого ведомства уже закрепились во многих федеральных агентствах.

По другим данным, миллиардер готовится уйти из правительства в конце этого года, а его влияние уже ослабевает.

В частности, он не смог заставить чиновников отчитываться о проделанной работе каждую неделю. Они сразу начали саботировать это правило, а позже руководители департаментов начали говорить подчиненным, что это рекомендация, а не правило.

В начале апреля газета Politico писала о том, что миллиардер вскоре оставит должность главы DOGE. В Белом доме назвали эту публикацию мусором.

Недавно Трамп говорил, что Маск ему вообще не нужен, а "просто нравится".