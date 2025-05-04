Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что его чуть не убила молния.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в самолет, в котором он летел, ударила молния.

"Причем, вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел", - написал Арестович.

Он также отметил, что это уже не первый случай, когда "небесные силы" направляют на него молнию, приведя в пример случай ранее.

"Пять лет назад на праздновании моего дня рождения, влупило прямо в крышу навеса, под которым я поднимал бокал, в момент тоста", - поделился воспоминаниями экс-советник ОП.

Ранее мы писали о том, что в Соединенных Штатах в канун Нового года прямо в шпиль на крыше здания Капитолия в Вашингтоне, в монумент Вашингтону, расположенный между Белым домом и Капитолием, а также в Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке во время грозы ударила молния.

Также прошлым летом мы рассказывали, как под Москвой перед главным военным храмом России ударила молния, поразив четырех человек.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.