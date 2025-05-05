Президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении и открыти тюрьму для особо опасных преступников на острове Алькатрас в Сан-Франциско, закрытую с 1963 года и превращенную в национальный парк.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Восстановление и открытие Алькатраса! Слишком долго Америку терзали порочные, жестокие люди и рецидивисты, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий. Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы не колеблясь сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах. Вот почему сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть и существенно расширить и перестроить Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки. Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволяют нам высылать преступников, которые незаконно прибыли в нашу страну. Открытие Алькатраса станет символом закона, порядка и справедливости", — сказано в публикации.

Среди среди известных заключенных этой тюрьмы был американский гангстер Аль Капоне.

Ранее Трамп подписал указ о повышении установленного норматива давления воды в душе.

Также он приказывал прекратить выпуск в США новых монет номиналом в 1 цент.