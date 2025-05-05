Президент США Дональд Трамп распорядился начать процесс введения 100-процентной пошлины на все иностранные фильмы.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших режиссеров и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, в дополнение ко всему прочему, месседжи и пропаганда! Поэтому я уполномочиваю Министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100%-ной пошлины на все фильмы, поступающие в нашу страну", - написал Трамп в своей соцсети.

Напомним, западные издания писали, что Евросоюз рассматривает введение высоких встречных пошлин в ответ на тарифы США.

Между тем глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

Мы рассказывали в отдельном материале, как новые пошлины Трампа ударят по миру и что это значит для Украины.