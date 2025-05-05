Во Львове местные жители обругали военного, который три года провел на фронте и приехал оформлять инвалидность. Пару львовян разозлило, что мужчина обратился за обслуживанием вне очереди, что разрешено по закону.

Ссору снял сам военный. Судя по антуражу, она произошла в отделении банка.

"Ты не солдат, ты трус вонючий. Лучше бы тебя москаль добил! Руки, ноги целые. Он ни хрена не делает", - в запале говорили мужчина и женщина, которые, очевидно, пришли в банк вместе.

Мужчина также заявил, что его сын находится на войне. На что бывший военный ответил, что он был там три года. На это мужчина обвинил его во лжи: "Ты врешь! Брехло".

"Наша львовянка говорит, что нас москали мало на фронте били. Смотрите, люди", - прокомментировал склоку военный, снимая пару.

А женщина, уходя, бросила, указывая на него пальцем: мол, смотрите, это тот человек, который назвал женщину "дурой конченной".

Ранее мы не раз писали о конфликтах с военными. Например, в апреле в Каменском Днепропетровской области нетрезвый мужчина в военной форме принялся стрелять из автомата во дворе дома. Причем он чуть не попал в ребенка, который гулял там.

А в 2023 году в Киеве после ссоры жестоко убили военнослужащего.