Львовяне устроили склоку с бывшим военным из-за того, что он попытался обслужиться вне очереди
Во Львове местные жители обругали военного, который три года провел на фронте и приехал оформлять инвалидность. Пару львовян разозлило, что мужчина обратился за обслуживанием вне очереди, что разрешено по закону.
Ссору снял сам военный. Судя по антуражу, она произошла в отделении банка.
"Ты не солдат, ты трус вонючий. Лучше бы тебя москаль добил! Руки, ноги целые. Он ни хрена не делает", - в запале говорили мужчина и женщина, которые, очевидно, пришли в банк вместе.
Мужчина также заявил, что его сын находится на войне. На что бывший военный ответил, что он был там три года. На это мужчина обвинил его во лжи: "Ты врешь! Брехло".
"Наша львовянка говорит, что нас москали мало на фронте били. Смотрите, люди", - прокомментировал склоку военный, снимая пару.
А женщина, уходя, бросила, указывая на него пальцем: мол, смотрите, это тот человек, который назвал женщину "дурой конченной".
Ранее мы не раз писали о конфликтах с военными. Например, в апреле в Каменском Днепропетровской области нетрезвый мужчина в военной форме принялся стрелять из автомата во дворе дома. Причем он чуть не попал в ребенка, который гулял там.
А в 2023 году в Киеве после ссоры жестоко убили военнослужащего.