Школьник умер во время урока физкультуры в Пирятине Полтавской области.

О трагическом инциденте пишут местные издания, телеграм-каналы публикуют кадры с места происшествия.

Телеканал "Суспильне" рассказал, что 13-летний мальчик пробежал два круга дистанцией около 500 метров.

Судя по кадрам, когда погибший присел на лавочку рядом с другими, он уже чувствовал слабость. Почти сразу подросток упал в обморок и, по сведениям очевидцев, уже не дышал.

Кто-то из присутствующих пытался реанимировать пострадавшего, но сделать это не удалось.

Ранее десятилетняя школьница потеряла сознание на уроке физкультуры в Полтаве и умерла в реанимации.

По информации правоохранителей, реанимировать ее попытались медицинский работник и учитель, который проводил урок. Также они сразу же вызвали в школу скорую помощь.

Также стало известно, что в Запорожье умер 14-летний школьник, переживший клиническую смерть на уроке истории.

По словам матери мальчика, уже в больнице мальчик получил грибок и бактериальную инфекцию. Также женщина утверждает, что до произошедшего здоровье её сына было в норме.