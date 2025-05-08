Украина не является суверенным государством.

Такое мнение в эфире политиеского Ютуб-канала "Суперпозиция" высказал бывший премьер-министр Украины и глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

По его словам, Украина финансирует только 48% потребностей за счет своей экономики, остальные средства - это внешняя помощь.

"Это не фактор суверенного государства", – объяснил Кинах.

По его словам, суверенное государство не может находиться в такой зависимости. Поэтому когда мы говорим об украинских недрах, стоит задача восстановления нашей самодостаточности за счет собственных ресурсов, добавил он.

"В этом суть суверенного государства, формирующего свое развитие исходя из своих национальных интересов и цивилизованного баланса с интересами партнеров", – считает экс-премьер.

Ранее Кинах утверждал, что украинцы перестали верить, будто защищают справедливое государство.

Сегодня мы разбирали, что известно о ратифицированной Верховной Радой сделке о недрах. Причем за ратификацию проголосовали 338 народных депутатов, а против не высказался никто.