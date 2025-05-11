В отеле польского города Краков обнаружили тела двух украинцев без признаков жизни.

Об этом сообщает Polskie Radio.

По предварительной информации, накануне сотрудники одной из городских гостиниц обратились в полицию после того, как в одном из номеров были обнаружены два тела.

"Речь идет о двух 58-летних мужчинах, один из которых погиб, другой, скорее всего, покончил с собой. Оба мужчины были гражданами Украины", - сообщили правоохранители.

Тела были найдены в студенческом общежитии, расположенном на улице Реймонта. Следователи выяснили, что один из погибших проживал в этом номере последние два года.

Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции в Кракове, младший инспектор Катаржина Цисло отметила, что прежде всего речь может идти о так называемом расширенном самоубийстве, то есть о ситуации, когда человек убивает кого-то, а затем совершает самоубийство.



Оба тела по решению прокурора будут направлены на экспертизу.

Ранее мы писали о том, что в Польше гражданин Украины, который задушил жену и двух дочерей, приговорён к пожизненному заключению.

При этом на днях в столице Польши нашли тело несовершеннолетней гражданки Украины, которая пропала в январе этого года.