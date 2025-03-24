Гражданин Украины, который задушил жену и двух дочерей в Польше, приговорён к пожизненному заключению.

Об этом сообщает сайт местной радиостанции RMF FM.

По материалам следствия, в ноябре 2023 года мужчина убил свою 29-летнюю супругу Юлию и двух дочерей – 4-летнюю Дарью и полуторагодовалую Марию. Трагедия произошла в городке Пущиково недалеко от Познани.

Согласно приговору, суд признал доказательства против Сергея Т. безоговорочными.

На этапе следствия мужчина подробно описывал, как именно лишил жизни супругу и дочек, однако в суде неожиданно изменил свою позицию и стал отрицать вину, утверждая, что эти убийства совершил кто-то другой.

Медицинские эксперты отметили, что обвиняемый склонен ко лжи и манипуляциям. Судья полностью удовлетворил требование прокуроров, которые настаивали на высшей степени наказания. Приговор ещё можно обжаловать в апелляции.

Ранее Reuters писали, что в Польше задержали украинку, которую в Казахстане приговорили к двенадцати годам тюрьмы за продажу 56-ти человеческих органов.

Как мы также сообщали, польский суд дал тюремные сроки и штрафы украинцу и белорусу за шпионаж и марихуану.