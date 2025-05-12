В Москве заочно приговорили бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ему дали шесть лет "за разжигание ненависти и вражды".

Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на адвоката экс-посла Дмитрия Кирсанова.

"Басманный суд вынес приговор в отношении Врублевского и назначил ему шесть лет колонии общего режима заочно", - сказал Кирсанов.

Адвокат добавил, что намерен обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Напомним, летом 2022 года Врублевский во время интервью заявил, что украинцы пытаются убить как можно больше россиян.

"Стараемся убить как можно больше. Чем больше мы русских убьем сейчас, тем меньше придется убивать их нашим детям", - сказал он.

Эти слова вызвали дипломатический скандал с Казахстаном, который является военным союзником РФ. В октябре того же года Зеленский уволил Врублевского.

Это уже не первый приговор украинскому экс-дипломату в РФ. Впервые его вынесли в августе 2024 года, но в ноябре отменили, а дело отправили на пересмотр. Новый приговор должен вступить в силу 28 мая.

В прошлом году Росфинмониторинг внес Врублевского в список "террористов и экстремистов", а российское МВД объявило его в международный розыск.