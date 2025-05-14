В Швейцарии состоялся первый полуфинал Евровидения-2025. Украина с интригой прошла в финал, забрав последнюю путевку.

Полуфинал прошел 13 мая в швейцарском Базеле, в результате чего было выявлено десять первых финалистов.

В 2025 году "Евровидение" проводится в 69-й раз. Страной-хозяйкой выступила Швейцария, потому как в прошлом году представлявший ее певец Nemo выиграл конкурс с песней "The Code".

Со вчерашнего эфира на конкурсе изменился формат объявления финалистов. Теперь их не просто называют в случайном порядке, а на экране одновременно показывают трех потенциальных финалистов, из которых проходит один.

Таким образом вчера за последнее место в финале конкурировали сразу шесть участников, а получила его Украина, которую представляла группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Второй полуфинал, в ходе которого определятся еще десять участников последнего этапа конкурса, пройдет 15 мая. В нем примут участие 16 музыкальных исполнителей.

Главный финал состоится 17 мая.

Также в финал прошли Tommy Cash (Эстония), Claude (Нидерланды), Кайл Алессандро (Норвегия), VAEB (Исландия), Юстина Стечковская (Польша), Габри Понте (Сан-Марино), Napa (Португалия).

Ранее мы писали о том, что в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение" от Украины победила украинская группа Ziferblat, состоящая из трех участников. За нее проголосовали более 360 тысяч украинцев.

В финале "Евровидения-2024" в Мальме победили представители Швейцарии Nemo с песней "The Code". Это первый небинарный человек, победивший в конкурсе. Nemo просили использовать в их отношении местоимение "они" и не считали себя ни мужчиной, ни женщиной.