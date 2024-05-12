На финале "Евровидения-2024" победили представители Швейцарии Nemo с песней The Code. Участники из Швейцарии набрали 591 бал, получив больше всех баллов от национальных жюри.

Швейцарский рэпер Nemo (полное имя - Немо Меттлер) известен в своей стране с 2015 года.

Интересно, что за пару месяцев до того, как их отправили на песенный конкурс, Nemo объявили себя "небинарной персоной". То есть, певец не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

В интервью швейцарской газете Sonntags Zeitung, которое вышло в ноябре 2023 года, он заявил, что предпочитает, чтобы к нему обращались не по имени, а по местоимению "они".

В феврале Швейцария направила его на Евровидение, где Nemo выступили в женской одежде с песней The Code. Причем, в похожих образах они появлялись и до участия в конкурсе.

Напомним, украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil занял третье место. По итогам судейского голосования Украина заняла 5 место и получила 146 баллов, по результатам зрительского – 3 место и 307 баллов. В итоге, alyona alyona и Jerry Heil с их композицией "Teresa & Maria" заняли третье место, набрав 453 балла.

Ранее мы писали , что певец из Нидерландов был дисквалифицирован и отстранен от участия в Евровидении-2024.