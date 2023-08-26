Колумбия начала выдавать паспорта с отметкой "X" для указания пола людей, которые идентифицируют себя как небинарные.

Об этом сообщает издание The Manila Times со ссылкой на Министерство иностранных дел Колумбии.

Ещё в марте 2022 года колумбийский суд постановил, что люди должны иметь возможность указывать в официальных документах, удостоверяющих личность, свой пол как небинарный, а не мужской или женский.

По официальным данным, в течение следующих семи месяцев 26 человек решили внести это изменение в свои удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Колумбия, население которой составляет 50 миллионов человек, присоединяется к более чем дюжине других стран, которые допускают этот вариант гендерной идентификации, среди которых Австралия, Пакистан, Непал, Новая Зеландия, Германия, Аргентина, США и Мексика.

"Министерство иностранных дел признаёт гендерное разнообразие", - сказала Андреа Гарсон, сотрудница паспортной службы Колумбии, которая объявила об этом шаге на сайте МИД.

Ранее стало известно, что в Германии издали детскую Библию с гендерно нейтральным богом.

Мы также сообщали, что в Швеции оштрафовали школу за то, что учительница не обращалась к ученику "оно".