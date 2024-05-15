Украину оштрафовали на Евровидении за футболки членов делегации с надписью Free Azovstal Defenders (Свободу защитникам Азовстали).

Об этом сообщила украинская конкурсантка alyona alyona.

На Евровидении запрещены любые принты с надписями и брендировка. Всех делегатов проверяла охрана, но украинцы запрятали надпись под другой одеждой.

"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — написала alyona alyona.

Напомним, на финале "Евровидения-2024" в Мальме вечером 11 мая победили представители Швейцарии Nemo с песней The Code. Это первый небинарный человек, победивший в конкурсе. Nemo просят использовать в их отношении местоимение "они" и не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место.

Мы рассказывали в отдельном материале, что известно о Nemo из Швейцарии.