В национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение" от Украины побеждает группа Ziferblat. За нее проголосовали более 360 тысяч украинцев.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" представит Украину на "Евровидении" в Швейцарии. Конкурс состоится в мае.

Ziferblat - музыкальная группа, состоящая из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист) и Федора Ходакова (барабанщик). Группа была основана в 2017 году и получила популярность благодаря своему уникальному сочетанию разных музыкальных жанров.

Между тем появился видеоролик песни "Bird of Pray", с которой группа Ziferblat выступит на "Евровидении-2025". Эта песня об образе птицы, которая является олицетворением возрождения, изменений к лучшему и свободы.

Отметим, что из-за наплыва желающих проголосовать в Нацотборе на "Евровидение" был зафиксирован сбой в приложении государственных услуг "Дия". Войти в приложение некоторое время было невозможно.

Сбой в "Дие" произошел и во время отбора в прошлом году. Тогда по результатам голосования зрителей и жюри победителем национального отбора на "Евровидение-2024" стал дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней "Teresa&Maria".

При этом жюри победителем определило группу Ziferblat с песней "Place I call home". Однако зрители отдали предпочтение дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona.

Как мы писали, в финале "Евровидения-2024" в Мальме победили представители Швейцарии Nemo с песней "The Code". Это первый небинарный человек, победивший в конкурсе. Nemo просили использовать в их отношении местоимение "они" и не считали себя ни мужчиной, ни женщиной.

Украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil заняли третье место.