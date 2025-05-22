Генерального директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко уволили из-за "слабой позиции" в борьбе с Украинской православной церковью.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

"Процесс очищения украинских святынь является приоритетом, который требует эффективных решений. Тем более что деятельность московских религиозных организаций запрещена законом. Увольнение гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" является ответом на слабую позицию в исполнении этого закона. То, что в лавре не должно быть московского духа, должно быть точкой наибольших усилий руководителя заповедника. Однако при содействии со стороны министерства для передачи храмов ПЦУ результат года работы руководителя не является адекватным вызовам национальной безопасности, с которыми сталкивается украинское общество", - написал Точицкий.

Он добавил, что Успенский собор в Каневе официально передан ПЦУ.

В интернете публикуют приказ министра об увольнение Остапенко.

Сам Остапенко в той же соцсети заявил, что увольнение стало для него неожиданностью, причин ему не объяснили, а претензий к работе не было.

"Последние недели ходили слухи о закулисной борьбе за контроль над лаврой. Мы ощущали давление. Очевидно, кому-то стало неудобно оттого, что мы вслух говорили о необходимости очищения лавры от имперских нарративов. Кому-то мешала правда. Кому-то наша принципиальность", - написал он.

Напомним, власти вывели часть монастырского комплекса лавры из управления УПЦ. Но нижняя лавра по-прежнему ею используется.

Мы писали, что в скором времени могут ликвидировать Киевскую митрополию Украинской православной церкви после проверки на связь с Русской православной церковью.

Подробнее о том, как власти собираются запустить процесс окончательного запрета УПЦ, мы рассказывали в отдельном материале.