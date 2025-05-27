Евросоюз расследует деятельность Pornhub, Stripchat и двух других ресурсов для взрослых, которые, по мнению правительсвта, могут нарушать законы об онлайн-контенте.

Об этом сообщает новостной сайт британской информационной корпорации ВВС, ссылаясь на официальное заявление руководства экономического блока.

Так, Еврокомиссия заявила, что сайты, среди которых также есть XVideos и XNXX, по всей видимости, не приняли мер по защите детей и их прав.

В итоговом документе говорится о явнов отсутствии "надлежащих" методов проверки возраста, которые позволили бы не допустить доступа детей к материалам для взрослых.

"Онлайн-платформы должны гарантировать, что права и интересы детей являются центральными элементами при разработке и функционировании их услуг", – сказано в заявлении.

Напомним, порносайты обязали повысить безопасность и защиту прав потребителей.

Три онлайн-ресурса посещают более 45 миллионов европейских пользователей ежемесячно, поэтому они попали под ограничения по Закону о цифровых услугах ЕС (DSA).

Также мы сообщали, что налоговая служба Украины оштрафовала PornHub.

В тоже время эротический онлайн-сервис OnlyFans уплатил в госбюджет с начала 2023 года почти миллион долларов.