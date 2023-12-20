Порносайты Pornhub, Xvideos и Stripchat подверглись ограничениям ЕС. Их признали очень большими онлайн-платформами. Теперь сайты обязаны повысить безопасность и защиту основных прав пользователей.

Об этом сообщает Европейская комиссия.

Три сайта посещают более 45 миллионов европейских пользователей ежемесячно в ЕС, поэтому они попали под ограничения по Закону о цифровых услугах (DSA).

Платформы обязали:

Улучшить модерацию контента. В частности, противодействовать распространению материалов сексуального насилия над детьми. Усилить защиту несовершеннолетних. Прежде всего, речь идет о защите детей от доступа к порнографическому контенту. Улучшить прозрачность и подотчетность. То есть, компании должны публиковать отчеты и обеспечить внешний независимый аудит оценки рисков и соблюдение ими всех обязательств.

ЕС будет контролировать соблюдение новых правил, в то же время если платформы этого не будут делать, то их могут оштрафовать на сумму до 6% их общего заработка, пишет BBC.

Напомним, Европейская комиссия проверит соцсеть Х (ранее известную как Твиттер) на предмет распространения дезинформации и незаконного контента.

Также сообщалось, что осенью Еврокомиссия обязала Телеграм назначить своего юридического представителя для взаимодействия с международными органами.