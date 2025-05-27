В Верховной Раде предлагают отменить норму, согласно которой за превышение скорости на дорогах до 20 км/ч не предусмотрен штраф.

Соответствующий законопроект внесла группа депутатов, преимущественно из фракции "Слуги народа", включая заместителя главы комитета по транспорту и инфраструктуре Владимира Крейденко.

В документе авторы предлагают штрафовать за превышение скорости от 10 км/ч и увеличить штрафы следующим образом:

за превышение на 10 км/ч ввести штраф в 340 гривен (сейчас штраф выписывают за превышение от 20 км/ч);

за превышение на 20 км/ч – штраф 680 гривен;

за превышение на 30 км/ч – 1360 гривен;

за превышение на 40 км/ч – 1700 гривен;

за превышение на 60 км/ч – 2720 гривен;

за превышение на 80 км/ч – 3400 гривен.

Напомним, с 19 мая в Украине вступили в действие новые правила проведения обязательного техосмотра автомобиля. Главным новшеством стал полный возврат обязательной видеофиксации процесса техосмотра, а также фотографирование с четырех сторон с обязательным включением габаритов, контурных огней, фар, противотуманок и аварийной сигнализации.

А в январе Кабинет министров разрешил водителям не сообщать в полицию о ДТП, если в нем пострадали только транспортные средства.