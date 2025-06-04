Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя более подтверждённой информации об экономических и правовых последствиях его возможного принятия.

Об этом сообщает газета американская газета Politico.

"Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе отказываются одобрять план Брюсселя по запрету поставок газа у Москвы, утверждая, что им нужны дополнительные гарантии относительно экономических и правовых последствий этого шага перед принятием решения", – пишет издание.

Как отмечает Politico, Париж стремится реализовать стратегию поиска альтернативных источников энергии. В свою очередь, Бельгия хочет получить отчёт об экономических последствиях отказа от российского газа, прежде чем принять решение.

Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что французские власти отстаивают "европейскую стратегию диверсификации".

Ферраччи также выразил обеспокоенность тем, что полный отказ от голубого топлива из РФ может привести к тому, что частным фирмам придётся столкнутся с "российскими судебными исками" по сорванным контрактам.

В частности Politico отмечает, что часть акций российской газодобывающей компании "Новатэк" принадлежит французской нефтегазовой компании TotalEnergies.

"Для действующих контрактов <...> нам нужна правовая защита", – цитирует издание слова министра.

Напомним, в этом году ЕС заплатил России за энергоресурсы в разы больше, чем дал в помощь Украине.

Ранее в Spiegel писали, что Европа оказалась в энергетической ловушке после ухудшения отношений с США.