В 2025 году Европейский Союз заплатит России за энергоносители и сырье 20 миллиардов евро. Это в разы больше, чем выделенные им средства на военную помощь Украине.

Такие данные приводит немецкий таблоид Bild.

Всего РФ заработает на поставках газа, сжиженного газа, нефти, угля и урана около 233 миллиардов евро. Основными покупателями являются Китай, Индия и Турция.

"Российская военная машина растет на деньгах, полученных от экспорта, в том числе в ЕС. Санкции не мешают ключевым сделкам: ограничения на поставки в Китай, Индию и Турцию отсутствуют, поэтому у Кремля по-прежнему есть ресурсы для продолжения войны", - пишет издание.

По его информации, только за один месяц, февраль этого года, ЕС купил у России нефти, газа и урана на сумму 2 миллиарда евро.

Эти доходы позволяют Владимиру Путину направлять 6,3% ВВП на военную промышленность, а это около 40% госбюджета.

При этом санкции не мешают ключевым сделкам: ограничения на поставки в Китай, Индию и Турцию отсутствуют, поэтому у Москвы по-прежнему есть ресурсы для продолжения войны.

Напомним, в марте Евросоюз рекомендовал странам блока добровольно выделить Украине в этом году на военные нужды 20-40 миллиардов евро.

Однако через несколько дней стало известно, что в ЕС пока рассмотрят выделение Украине только 5 миллиардов евро военной помощи.