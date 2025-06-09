В России подозревают в причастности к убийству бывшего народного депутата Верховной Рады Ильи Кивы украинского бизнесмена, бывшего крупного подрядчика "Укравтодора" Араика Амирханяна, который находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "База".

По версии российского следствия, Амирханян общался с Кивой и передал СБУ информацию о его местонахождении, после чего киллер застрелил его в Подмосковье в 2023 году.

При этом в начале мая, до появления выводов следствия, бизнесмен был отправлен в СИЗО Московской области по делу о даче взятки.

Амирханян является бывшим гражданином Украины. В 2020 году "Укравтодор" обвинил его в рейдерском нападении на свой офис и вмешательстве в государственные тендеры, а СБУ вела в его отношении уголовное производство о хищении бюджетных средств, предназначенных для дорожного строительства.

Между тем российские телеграм-каналы публикуют версию мотива, по которому украинский бизнесмен Амирханян сдал местонахождение Ильи Кивы украинским спецслужбам.

Как пишет телеграм-канал Mash, Амирханян это сделал, чтобы не отдавать долг в 30 млн рублей. Такова версия российских силовиков.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства Украины, заявив о наличии у него армянского гражданства, и ввел против него санкции СНБО.

Как мы писали, тело Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года на территории отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Московской области. Украинские СМИ сообщали, что его убийство - это операция СБУ.

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