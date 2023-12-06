Сожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что погибший экс-депутат всегда старался соблюдать меры предосторожности.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Так, по её словам, Кива каждый раз уходил в лесополосу поблизи отеля, чтобы записать там видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится.

По одной из версий, сегодня Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего телеграм-канала.

Проживающий на территории коттеджного посёлка местный житель рассказал, что его товарищ видел Киву сегодня утром.

"Товарищ мой с утра видел, ещё в 10 утра здоровался с ним. Здесь хорошая территория - прогуливались они вместе", - рассказал мужчина.

Также он добавил, что ему непонятно, как на территорию коттеджа могли попасть посторонние люди.

Стало также известно, что россияне ищут убийцу Кивы среди пассажиров в Шереметьево и Внуково. По одной из версий, нападавший мог попытаться улететь из России на одном из ближайших рейсов.

Как мы сообщали, перед гибелью Илья Кива заявил, что в России за ним следят.

"За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика. 2,5 месяца назад он (Кива - Ред.) переехал в отель "Величъ Country Club". Недавно экс-депутат Украины сообщал о возможной слежке за ним", - говорится в публикации.