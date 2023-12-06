Кива маскировал место пребывания, уходя в местную посадку. Фото - Телеграм

Сожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что погибший экс-депутат всегда старался соблюдать меры предосторожности.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Так, по её словам, Кива каждый раз уходил в лесополосу поблизи отеля, чтобы записать там видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится.

По одной из версий, сегодня Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего телеграм-канала.

Проживающий на территории коттеджного посёлка местный житель рассказал, что его товарищ видел Киву сегодня утром.

"Товарищ мой с утра видел, ещё в 10 утра здоровался с ним. Здесь хорошая территория - прогуливались они вместе", - рассказал мужчина.

Также он добавил, что ему непонятно, как на территорию коттеджа могли попасть посторонние люди.

Илья Кива на фоне деревьев. Фото из Телеграм

Стало также известно, что россияне ищут убийцу Кивы среди пассажиров в Шереметьево и Внуково. По одной из версий, нападавший мог попытаться улететь из России на одном из ближайших рейсов.

Как мы сообщали, перед гибелью Илья Кива заявил, что в России за ним следят.

"За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика. 2,5 месяца назад он (Кива - Ред.) переехал в отель "Величъ Country Club". Недавно экс-депутат Украины сообщал о возможной слежке за ним", - говорится в публикации.

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