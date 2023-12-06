Появились новые подробности убийства перешедшего на сторону РФ Ильи Кивы, что произошло под Москвой.

Об этом пишут российские телеграмм-каналы.

По данным следствия, Кива был убит двумя выстрелами - в грудь и голову. Первым его ранили, вторым добили.

Следователи допросили сожительницу Кивы. По одной из версий она могла навести убийцу на след перебежчика, однако это пока не подтверждено. Личность женщины не раскрывают. Следователи пытаются узнать, не замечала ли она последнее время подозрительных людей в окружении экс-нардепа.

Она уже рассказала, что застреленный Илья Кива пытался соблюдать меры предосторожности. По словам сожительницы, Кива всякий раз уходил в лесополосу поблизи отеля, чтобы записать там видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится.

Как мы сообщали, перед гибелью Кива заявил, что в России за ним следят.

"За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика. 2,5 месяца назад он (Кива - Ред.) переехал в отель "Величъ Country Club". Недавно экс-депутат Украины сообщал о возможной слежке за ним", - пишут паблики РФ.