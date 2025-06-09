Лишь 20% украинских военных находятся на фронте.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в интервью украинским изданиям.

"У нас почти миллионная армия. Сражаются процентов 20 – это в лучшем случае, а процентов 40 занимаются обеспечением. А есть все остальные, которые тоже себя называют военными. Но почему-то ротацию не производят. Есть люди, военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года в зоне ведения боевых действий, а есть живущие на каких-то полигонах, в тылу и т.д. И здесь есть, знаете ли, не социальное, а военное неравенство, которое тоже нужно все же исправлять. Поэтому перед тем, как перейти к мотивации, я думаю, все же нужно перейти к эффективному использованию наших Вооруженных сил Украины путем замены, ротаций и так далее", – сказал Федиенко.

Ранее также сообщалось, что в Украине только официально зарегистрированы более 90 тысяч случаев самовольного оставления части.

Мы рассказывали в отдельном материале, как у россиян появилось численное преимущество на фронте и куда исчез миллион украинских солдат.

Война в Украине идет 1202-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 июня 2025 года в обновляемом онлайне.