Американский производитель мобильных устройств Apple анонсировал внедрение полноценного перевода с любых языков во всех приложениях.

Об этом сообщается в презентации, опубликованной на сайте компании.

Согласно этой информации, перевод будет работать не только в сообщениях, но и во время видеозвонков, причём даже если устройство собеседника – не iPhone.

"Эти функции Apple Intelligence доступны для тестирования с сегодняшнего дня и будут доступны пользователям с поддерживаемыми устройствами, настроенными на поддерживаемый язык, этой осенью", – говорится в сообщении.

Ранее в Bloomberg писали, что наушники Apple смогут переводить разговоры на разные языки в реальном времени.

Издание напоминает, что подобные технологии уже давно предлагают конкуренты, например, Google Pixel Buds и смартфоны от Samsung, но Apple хочет вывести технологию на новый уровень, подобный фантастическому сериалу Star Trek.

Напомним, компания внедрила искусственный интеллект в айфоны, айпады и макбуки.

ИИ представлен помощником для написания и редактирования текстов, "более разговорчивой" вопросно-ответной системой Siri, которая теперь лучше ориентируется в контексте произносимого человеком, "умный" поиск по фотографиям и улучшенную систему уведомлений.