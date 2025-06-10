Президент Украины Владимир Зеленский потребовал "действий Америки" после российского удара по Киеву.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - написал президент Украины.

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала Киев ракетами и дронами. Сообщалось о четырех пострадавших, зафиксированы прилеты в многоэтажный дом и бизнес-центр. Под удар беспилотников попала и Одесса. По предварительным данным, в результате обстрела погибли два человека, девять раненых.

Война в Украине идет 1203-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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